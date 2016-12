RTL Passion 09:20 bis 09:50 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-04 16:00 Merken Tuner ist fassungslos, dass Elena damit droht, sich aus dem Vereinsheim zurückzuziehen, wenn er Philip die Wahrheit über ihre Schuld an dessen Identitätsdiebstahl sagt. Zwar wirkt Elenas Erpressung, doch für Tuner ist die Freundschaft der beiden damit beendet. Tief enttäuscht zieht er seine Konsequenzen... Katrin ist fest entschlossen, den Kampf gegen Gerner aufzunehmen. So einfach wird sie sich nicht aus KFI drängen lassen. Als Till jedoch seine Sorge blicken lässt, dass sich Katrin in einem Rosenkrieg aufreiben könnte, fühlt die sich unverstanden, und es kommt zur Diskussion. Doch sowohl Katrin als auch Till wird klar, dass der andere einen Punkt gemacht hat... Anni steht vor Rosa zu ihrer Entscheidung, Katrin über Gerners Plan informiert zu haben. Während Rosa von Anni mehr Loyalität erwartet hätte, fühlt die sich zu Unrecht angegriffen und wird im Streit verletzend. Kann sich die anbahnende Beziehung der beiden von diesen Verwerfungen noch einmal erholen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

