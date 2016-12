RTL Passion 06:25 bis 06:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Katja ist verunsichert, ob sie aufs Eis gehört oder nicht. Doch Claudia versucht, ihre Tochter zu einem Comeback zu überreden. Katja hadert weiter mit sich und ihrer Karriere, bis Roman ihr klar macht, was sie eigentlich für ein "Luxusproblem" hat: Sie hat das Talent, es ganz nach oben zu schaffen, also soll sie endlich alles dafür tun. Wird Katja den Schritt in die richtige Richtung wagen? Isabelle ist hoffnungsvoll, dass Ben und sie wieder auf einem guten Weg zu einer gesunden Beziehung sind. Als Ben im Zentrum jedoch mit der Nähe zu Katja konfrontiert wird, muss er sich zwingen, sich offensiv weiter auf seine Ehe mit Isabelle einzulassen. Franziska und Florian haben zu ihrer Überraschung großartigen Sex. Beiden geht ihre unglaubliche Nacht nicht mehr aus dem Kopf. Grund genug, das Thema Sex in ihrer Beziehung von nun an nicht mehr auszuklammern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser