Super RTL 12:00 bis 13:20 Trickfilm Barbie - Eine Prinzessin im Rockstar Camp USA 2015 Stereo HDTV Barbie ist Prinzessin Courtney, die versehentlich in einem Rockstar Camp landet. Eigentlich sollte sie bei einem königlichen Lehrgang die Gepflogenheiten am Hofe lernen, doch nun findet sie sich zwischen Country-Sängerin Raina und Rockröhre Zia, zwischen E-Gitarren und Schlagzeugen wieder. Musikerin Erika hingegen ist dort, wo eigentlich Courtney hingehört: im königlichen Camp. Trotz der Verwechslung und der ungewohnten Umgebung fühlen sich beide pudelwohl. Bis sich herausstellt, dass die Camps vor dem Aus stehen und ihre Pforten schon bald für immer schließen müssen. Courtney und Erika tun sich, so unterschiedlich sie auf den ersten Blick auch sein mögen, zusammen und kämpfen gemeinsam für den Erhalt der Camps. Originaltitel: Barbie - Rock 'n Royals Regie: Karen J. Lloyd Drehbuch: Marsha Griffin Altersempfehlung: ab 6