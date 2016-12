Super RTL 09:25 bis 09:55 Trickserie Ritter hoch 3 Hexenfänger / Böse, Böse Mandoline F, B 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die böse Hexe Walpurga will unbedingt auf den Thron von Königreich Legendia. Damit das Land ihr hilflos ausgeliefert ist, hat sie alle Ritter in Frösche verwandelt. Nur einer ist noch übrig: Ritter Henri von Orange. Dieser erhält von Mönch Kunibert den Auftrag, dem furchtbaren Treiben der Hexe Einhalt zu gebieten. Wird es ihm zusammen mit Jimmy und Cat gelingen, sie aufzuhalten? 2. Geschichte: Henri muss auf eine Geheimmission und vertraut Jimmy seine geliebte Mandoline "Mandy" an. Jimmy soll gut auf sie aufpassen, denn Henri muss noch am selben Abend auf der Jubiläumsfeier der Königin ein Konzert geben. Doch leider lässt Jimmy die Mandoline prompt eine Klippe herunterfallen. Ein neues Exemplar zu besorgen ist eigentlich unmöglich, da es sich bei "Mandy" um ein Einzelstück handelt. Also beschließen Jimmy und Cat, die gemeine Hexe Walpurga um Rat zu fragen. Zu ihrem Erstaunen zaubert sie ihnen tatsächlich eine neue Mandoline herbei. Doch als Henri auf dem Konzert zu spielen beginnt, legt sich plötzlich ein magischer Bann auf die Bewohner des Königreichs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6

