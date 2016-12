Super RTL 06:40 bis 07:00 Trickserie Bob der Baumeister Ein Haus zieht um GB 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Bürgermeisterin Baugroß möchte ein hübsches, altes Haus von einem gefährlichen Abhang an einen sicheren Standort versetzen lassen. Bob hat für dieses komplizierter Unterfangen auch schon die ideale Route herausgefunden. Aber als Schleppo das Haus an dem Nest einer seltenen Gänseart vorbeifahren muss, schreitet Herr Brauer ein. Das Gänsenest soll geschützt werden. Also müssen Schleppo, Heppo und Wendy einen Umweg durch die Innenstadt von Hochhausen nehmen. Enge Straßen und tiefe Brücken machen die Sache kompliziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder