RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Gelegenheit macht Diebe D, A 1995 2016-12-04 10:30 HDTV Maria Vuksics, die vor einiger Zeit aus Bosnien geflüchtet ist, sucht Zuflucht in der Kirche von Sonnenstein. Dort findet sie der Pfarrer. Er nimmt Anteil am Schicksal der jungen Frau und bemüht sich, Arbeit für sie zu finden. Die umsichtige Franzi hat gleich eine Idee: Sie bringt Maria zu Gräfin Alexandra Brauneck, die sie als Haushälterin und Kindermädchen einstellt. Doch da verschwinden plötzlich Schmuckstücke im Schloss: der Ehering von Alexandra und eine wertvolle Taschenuhr von Markus. Kurz darauf vermisst die Kramerin ihr Armkettchen, Sabina ihren Ohrring, der Bergdoktor seine Schlüssel. Ganz Sonnenstein ist in Aufruhr, und "Kommissar" Gilch ermittelt. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt: Eigentlich kann ja nur Maria die Diebin sein. Franzi hat sich beim Kräuterschneiden in den Arm gestochen. Aber anstatt zum Bergdoktor zu gehen, behandelt sie sich selbst. Doch die Wunde entzündet sich und bereitet Franzi starke Schmerzen. Bei einem Waldspaziergang bricht sie ohnmächtig zusammen. Als Maria mitbekommt, dass sie des Diebstahls verdächtigt wird, flieht sie. Inzwischen entdecken Maxl und Vroni die wirkliche Diebin: eine Elster. Doch wo sind Franzi und Maria? Schließlich ist es Maria, die Franzi im Wald findet. Mit letzter Kraft schleppt sie Franzi ins Dorf und rettet ihr so das Leben. Der Bergdoktor diagnostiziert eine schwere Blutvergiftung. In letzter Minute wird Franzi operiert. Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Horst Schier, Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare