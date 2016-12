Kabel1 Doku 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Flammen über Stockholm CDN 2011 2016-12-05 02:10 16:9 HDTV Merken Dezember, 1991: Die Passagiere des Scandinavian Airlines Flugs 751 warten auf den Start. Die Temperaturen in Stockholm sind weit unter null Grad, und die Maschine musste bereits zweimal enteist werden. Auf einen glatten Start in die Lüfte folgt eine ohrenbetäubende Explosion, Rauch in der Kabine und der Ausfall aller Turbinen. Langsam sinkt das nunmehr unkontrollierbare Flugzeug in die Tiefe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Stephen Sparks (Captain Rasmussen) Ryan Hollyman (First Officer Cedermark) Sten Eirik (Captain Holmberg) Ieva Lucs (Ingrid Åström) Brian Scott (Tore Hultgren) Ralph deGroot (Lars Lindberg) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Su Rynard Drehbuch: Christopher Blow Musik: Anthony Rozankovic