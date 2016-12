Kabel1 Doku 21:50 bis 22:40 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Das Wunder von London CDN 2010 2016-12-05 01:20 16:9 HDTV Merken Januar, 2008: Nach einem zehnstündigen Flug von Beijing, macht sich der British Airways Flug 38 bereit für die Landung in Heathrow. Nur wenige Minuten vor der Landung macht sich ein doppelseitiger Motorschaden bemerkbar. Der Pilot reißt die Maschine wieder in die Lüfte, kann einen Absturz jedoch nicht verhindern. Was danach passiert, ist schier unglaublich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Frank Chiesurin (Captain Peter Burkill) Grahame Wood (First Officer Coward) Rob Bennett (Brian McDermid) Marty Moreau (Phil Sleight) Timm Zemanek (Nick Harris) David Learmont (Himself - Flight Safety Editor, Flight Global) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic