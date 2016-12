Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Naturwunder Erde - Leben am Limit Wasser GB 2015 16:9 HDTV Merken In dieser Folge von "Naturwunder Erde" geht es um Orte, an denen Wasser in seinen verschiedenen Aggregatszuständen eine besondere Rolle spielt. Ob als Dampf, Eis oder flüssig - Wasser ist das mächtigste aller Elemente. In Marokko, Brasilien, Frankreich und Sambia gibt es dafür ganz besnders eindrucksvolle Beispiele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Earth's Natural Wonders Regie: Arif Nurmohamed, Matt Barrett, Rob Sullivan Kamera: Simon De Glanville, Johnny Rogers