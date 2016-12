BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Bamberger Reiter. Ein Frankenkrimi D 2012 2016-12-03 01:40 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Von wegen erst mal ruhig zu Hause ankommen: Kommissar Peter Haller, der nach dem Tod seiner Mutter nach Bamberg zurückgekehrt ist, gerät mit seiner Kollegin Birgit Sacher bei den Ermittlungen zum Tod einer Westernreiterin in ein Netz erotischer Verstrickungen. Cowboys in Oberfranken, ein nächtlicher Reiter vor dem Dom, eine geheimnisvolle Buchhändlerin und eine tote Studentin. Kommissar Peter Haller, der nach dem Tod seiner Mutter nach Bamberg zurückgekehrt ist, bleibt keine Zeit ihre Hinterlassenschaften zu ordnen. Gleich am ersten Tag wird er von seinem neuen Kollegen Sven Schäuffele zum Einsatz gerufen. Dabei trifft er auf seine ehemalige Würzburger Kollegin, Hauptkommissarin Birgit Sacher, die wie immer die Erste am Tatort ist. Der Fall um die tote Westernreiterin führt auf die in der Nähe von Bamberg gelegene "Ranch", einen Reitklub für Westernreiter, der von Tessi Breu und ihrem Mann Stefan betrieben wird. Die Studentin ist nach einem Sturz im Wald tödlich verunglückt, aufgespießt von einer unter Gräsern verborgenen Egge. Ein Reiter hat dabei zugesehen, wie sie verblutet. Wer ist dieser Reiter? Auf der Suche nach seiner Identität geraten die Kommissare in ein Netz erotischer Verstrickungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Schmauser (Kommissar Peter Haller) Teresa Weißbach (Birgit Sacher) Sven Waasner (Herbert Schäufele) Katharina Schüttler (Eva Leupold) Tobias Oertel (Stefan Breu) Anna Schudt (Tessi Breu) Annette Lober (Leonie) Originaltitel: Bamberger Reiter. Ein Frankenkrimi Regie: Michael Gutmann Drehbuch: Peter Probst Kamera: Kay Gauditz Musik: Rainer Michel Altersempfehlung: ab 12