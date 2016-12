WDR 03:45 bis 05:15 Reise Wunderschön! Weihnachten am Niederrhein / Kevelaer - Die Stadt der Krippen / Valkenburg - Ein glitzerndes Weihnachtslabyrinth / Schloss Dyck - Ein Fest der Sinne D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der Duft von Glühwein und Plätzchen, festlich geschmückte Innenstädte, bunte Lichter an Tan-nenbäumen und besinnlich-fröhliche Musik. Tamina Kallert erlebt die stimmungsvolle Advents-zeit am Niederrhein, besucht ganz besondere Weihnachtsmärkte und lernt Weihnachtsrituale auf beiden Seiten der Grenze kennen: besinnliche Idylle im Park von Schloss Dyk, eine bunte Parade in den Gassen von Valkenburg, festliche Stimmung in Kevelaer. Sie begegnet Weihnachtsmännern und Weihnachtsfrauen, lernt "Sintaklaas" kennen, trifft den Nikolaus in einer historischen Eisenbahn und in Xanten. Ihre WDR-Kollegin Yvonne Willicks grüßt vom Barbaramarkt in ihrer Heimatstadt Kamp-Lintfort; und WDR-Moderator Dieter Könnes sieht sich auf dem Weihnachtsmarkt in Kempen um. Zum Abschluss ihrer Reise fährt Tamina Kallert ins niederländische Dörfchen Arcen bei Venlo und begegnet beim "Scrooge-Festival" den Figuren aus Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte. Kevelaer - Die Stadt der Krippen Krippen und Krippenfiguren ganz unterschiedlicher Herkunft und Größe, unterschiedlichen Materials und Alters findet Tamina Kallert in Kevelaer: im Museum, aber auch in den Straßen und Gassen der Stadt und in der Werkstadt eines Krippenherstellers. Beim musikalischen Krippenspiel im Forum Pax Christi schlüpft sie in ein Hirtenkostüm, der Museumsdirektor zeigt ihr die berühmte Gnadenkapelle des Wallfahrtsorts und in der Marienbasilika darf sich Tamina Kallert nach einem Gespräch mit dem Organisten selber an die große Seifert-Orgel setzen. Valkenburg - Ein glitzerndes Weihnachtslabyrinth Jedes Jahr verwandeln sich die Grotten von Valkenburg, einem idyllischen Städtchen nahe Maastricht, in ein glitzerndes Weihnachtslabyrinth. Tief unter der Erde trifft Tamina Kallert Sand-künstler, die mit riesigen Skulpturen einen Teil der Weihnachtsgeschichte nachstellen. Und sie sieht sich die geschmückten Wagen, Musikgruppen sowie bunt kostümierte Tänzer an, die in einer großen Parade durch die Straßen der Altstadt ziehen. Schloss Dyck - Ein Fest der Sinne Live-Musik, wärmende Feuerstellen und der Geruch von Waffeln, Stollen und Spezialitäten aus vielen Ländern machen den Weihnachtsmarkt vor der Kulisse des historischen Wasserschlos-ses Dyck in Jüchen zu einem Fest für die Sinne. Tamina Kallert trifft im Schlosspark auf den "Verkündigungsengel" und lüftet das Geheimnis des berühmten "Winzer-Glühweins". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 414 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 179 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 144 Min. Dominick & Eugene

Drama

Das Erste 02:10 bis 03:58

Seit 104 Min.