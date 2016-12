WDR 23:45 bis 01:15 Comedy So lacht NRW Unser musikalisches NRW D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken NRW ist Musik - nicht nur an Karneval! Davon ist Gastgeber Bernd Stelter felsenfest überzeugt und er wird es beweisen. Da ist zum Beispiel das Duo Badesalz, das uns zeigt, dass Dialekt wie Musik klingt - etwas was Rheinländer und Westfalen längst wussten. Der Bielefelder Ingolf Lück, der uns als "Mister Formel Eins" die Hits der 80er nahebrachte, erzählt von seinen Begegnungen mit Modern Talking & Co und davon, wie wichtig Musik für das körperliche Wohlbefinden ist. Susanne Pätzold und ihr Partner Franco Melis beweisen, dass man mit Musik auch Geschichten erzählen kann und das GlasBlasSing Quintett beweist uns, dass Musikinstrumente auch aus sehr ungewöhnlichen Materialien sein können. Rebecca Carrington und Colin Brown nehmen uns gemeinsam mit ihrem Cello "Joe" mit auf eine musikalisch - gastronomische Weltreise und der Magier und Comedian Topas zeigt uns, was alles während eines Soundchecks passieren kann. Den brauchen die rheinischen Brasilianer aus Bonn nicht, denn wenn Querbeat die Bühne entert, dann swingt sehr schnell das ganze Publikum. Und Marc Metzger wird uns nicht nur von der Suche nach dem für ihn idealen Musikinstrument erzählen, sondern auch seine eigenen (und zum Vergnügen der Zuschauer sehr leidvollen) Erfahrungen mit musikalischer Früherziehung nahebringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bernd Stelter Gäste: Gäste: Duo Badesalz, Ingolf Lück, Susanne Pätzold und Franco Melis, GlasBlasSing Quintett, Rebecca Carrington und Colin Brown, Topas, Marc Metzger Originaltitel: So lacht NRW Regie: Harald Spieß