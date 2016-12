WDR 22:30 bis 23:15 Show Sträters Männerhaushalt D 2016 2016-12-03 02:00 Stereo Untertitel HDTV Merken 'Torsten Sträter ist von Beruf Ruhrpott', heißt es im Klappentext seines Buches, und genauso ist es: Der Mann mit der Mütze verkörpert das Ruhrgebiet wie keine Zweiter. Zu Gast in dieser Sendung sind Schauspieler Christoph Maria Herbst und Comedian Wolfgang Trepper, denen Torsten Sträter alles, bloß keine einstudierten Fragen stellt. In der Rubrik "Nähen, Bügeln Dosenbier" gibt Sträter erneut wertvolle Haushaltstipps für Männer - als gelernter Herrenschneider ist er hierfür prädestiniert. Und er ist unterwegs im Ruhrgebiet, hält Ausschau nach aussterbenden Berufen und hilft Menschen, die seine Hilfe weder benötigen noch darum gebeten haben. Sträter hält mit seiner Haltung zu Dingen nicht hinterm Berg: Er stellt Kuriositäten vor, die er für wahlweise maßlos überschätzt bzw. unterschätzt hält und er prämiert das schönste Garagentor des Ruhrgebiets. Torsten Sträter bringt es auf den Punkt: "Willkommen in meiner Welt. Volle 45 Minuten. Da müssen Sie durch. Ich freu mich auf Sie!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Torsten Sträter Gäste: Gäste: Christoph Maria Herbst (Schauspieler), Wolfgang Trepper (Comedian) Originaltitel: Sträters Männerhaushalt