Die Adventszeit naht und bevor die Besinnlichkeit überhand nimmt, will Gerburg Jahnke in einer neuen Ausgabe der "Ladies Night" noch einmal für ausgelassene Stimmung sorgen. Mit Margie Kinsky, Martina Schwarzmann, Anke Geißler und Ninia LaGrande stehen ihr dafür vier "Gästinnen" zur Seite, die das Kölner Gloria Theater garantiert wieder zum Kochen bringen werden. Bei Margie Kinsky geht es gleich temperamentvoll zur Sache. In ihrem aktuellen Programm "Ich bin so wild nach Deinem Erdbeerpudding" schildert sie ihr "Leben mit 7 Kerlen", über das man sich ab Dezember auch wieder in der zweiten Staffel der erfolgreichen WDR-Comedy-Serie "Die Mockridges". amüsieren kann. Und wenn sie in der "Ladies Night" tief in das Leben ihrer vielköpfigen Künstlerfamilie blicken lässt, bleibt auch kein Auge trocken. Mit bajuwarischem Humor im Gepäck ist Martina Schwarzmann nach Köln angereist. Ihre skurrilen Geschichten und Lieder über "die oberbayerischen Niederungen menschlicher Gesinnung" trägt sie mit satirischem Spott und einer großen Portion Selbstironie vor. Kaum jemand verpackt bitterböse und ehrliche Lebensweisheiten so unschuldig und hintersinnig harmlos wie sie. "Vorsicht, frei laufender Nachbar" lautet der Titel des aktuellen Programms von Anke Geißler. Die Leipzigerin beeindruckt darin wieder mit enormer Wandlungsfähigkeit und schlüpft für ihr "Figurenkabarett" in die verschiedensten Rollen. Ob Veganer, Hundeliebhaber, Gutverdiener, Raucher oder Rentner: Anke Geißler stellt ganz normale Nachbarn vor, die keiner gerne haben möchte. Ninia LaGrande ist TV-Moderatorin, Bloggerin, Autorin und Poetry-Slammerin. Ihre ebenso humorvollen wie klugen Texte handeln vom Leben in Großstädten, von Partys bei Landeiern, Besuchen bei der Frauenärztin und - wie sie sagt -auch "dem Versuch, mit 140 Zentimetern geballter Lebensgröße einfach ganz normal zu sein".