TLC 00:00 bis 01:00 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Des Menschen dunkle Seele USA, D 2012 Merken Der frühere US-Kinderstar Skylar Deleon, in Deutschland durch die TV-Serie "Power Rangers" bekannt, wird des dreifachen Mordes für schuldig gesprochen. Nach Überzeugung eines kalifornischen Gerichtes hatte er zusammen mit seiner damaligen Frau ein Ehepaar ertränkt und im Alleingang einen Mann ermordet. Deleon und seine Frau hatten sich dem Paar als mögliche Käufer für deren Luxusjacht ausgegeben. Bei einem Probetörn im Pazifik überfielen sie die beiden und ketteten sie bei lebendigem Leib an den Anker der Jacht. Das Ehepaar ertrank. Deleon und seine Frau stahlen das 500.000 Dollar teure Boot und wollten auch die Konten ihrer Opfer plündern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins