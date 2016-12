TLC 21:05 bis 22:05 Dokusoap Im Namen des Glaubens Tempel des Verderbens USA 2013 Merken Steve Bryant sehnt sich nach einem Sinn im Leben, weiß aber nicht, wo er suchen soll. Doch mit 21 Jahren ändert sich alles für ihn: Er läuft Anhängern der Hare Krishna-Sekte in die Arme und begleitet sie in ihren Tempel. Steve hört gebannt zu, als Krishna-Mönche die Grundsätze ihrer Religion erklären und fühlt sich inmitten ihrer Gesänge geborgen. Kurz darauf lässt der junge Mann sein bisheriges Leben hinter sich und wird ein ergebener Krishna-Jünger. Doch schon bald muss Steve erleben, wie ein machtbesessener Guru die friedliche Religion missbraucht. Der selbst ernannte spirituelle Führer wird wie ein Messias verehrt und hat es auf Bryants junge Frau abgesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion