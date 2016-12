TLC 15:25 bis 16:20 Dokusoap Gypsy Sisters Gypsy-Diplomatie USA 2013 Merken Seit Nettie Stanley und ihre Cousine Kayla Streit haben, liegt sich auch der Rest der Gypsy-Familie in den Haaren. Und das Drama spitzt sich zu: Netties 15-jährige Tochter Nukkie ist mit ihrem Freund Pookie durchgebrannt und seitdem nicht mehr auffindbar. Mama Nettie ist krank vor Sorge und beschuldigt ihre Verwandten, wichtige Informationen zurückzuhalten. Doch es gibt auch andere Probleme: Die hochschwangere Mellie hadert mit ihrer Figur und befürchtet Schwangerschaftsstreifen, so dass sie nie wieder bauchfreie Klamotten tragen kann. Kayla und Sheena kümmern sich nicht um Kalorien und gehen in der Zwischenzeit in einem Schoko-Paradies einkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gypsy Sisters