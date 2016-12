TLC 12:35 bis 13:30 Dokusoap Alle meine Frauen Truely in Gefahr USA 2013 Merken Während die Frauen ein paar Tage in San Francisco verbringen, wird die kleine Truely krank. Doch da der Kinderarzt von einem grippalen Infekt ausgeht, kümmern sich Meri, Janelle, Christine und Robyn weiter um die Vorbereitungen ihrer Feier. Nachdem Blumenschmuck und Torte ausgesucht sind, erhalten sie jedoch eine schlimme Nachricht: Truely muss sofort in die Notaufnahme! Nach der zweiten Untersuchung befürchtet der Arzt, dass die Kleine an einer Hirnhautentzündung oder an Nierenversagen leiden könnte. Christine ist außer sich vor Sorge und auch Kody macht sich große Vorwürfe, den Zustand seiner Tochter nicht früher erkannt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives