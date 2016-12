N24 Doku 00:45 bis 01:25 Dokumentation Lügen und Fälschungen: Der Krieg der Welten GB 2016 Merken Kann ein Hoax "aus Versehen" geschehen? Im Oktober 1938 versetzte ein Radio-Hörspiel des New Yorker Produzenten Orson Welles die amerikanische Nation in Hysterie und machte den gerade einmal 23-Jährigen über Nacht berühmt. Welles entschuldigte sich am nächsten Tag zerknirscht für die allzu realistische Inszenierung der angeblichen Landung von Marsianern auf der Erde. Oder hatte er alles geplant? Und: Gab es die behauptete Massenpanik überhaupt, oder ist auch sie eine Legende? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: History's Greatest Hoaxes