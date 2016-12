N24 Doku 08:55 bis 09:55 Dokumentation Prowler & Growler - Elektronisches Störfeuer USA 2015 Merken Ihr Gefechtsfeld ist das elektromagnetische Spektrum: Die EA-6B Prowler und ihr Nachfolger, die EA-18G Growler, werden von der US Navy als Störflugzeuge in der elektronischen Kampfführung eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die gegnerische Kommunikations- und Radareinrichtungen zu überwachen und entsprechende elektronische Gegen- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Die N24-Dokumentation zeigt die spannende Entwicklungsgeschichte dieser besonderen Flugzeuge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Warriors

