N24 Doku 06:15 bis 06:55 Dokumentation Mayday - Absturz neben der Autobahn CDN 2014 Merken Menschliches Versagen zählt zu den Hauptursachen für Flugunglücke - so auch beim tragischen Absturz des Fluges 92 der British Midland Airways am 8. Januar 1989, bei dem 47 Menschen starben: Ging man zunächst davon aus, dass ein defektes Triebwerk den Unfall verursachte, brachten schließlich die Ermittlungen der britischen Untersuchungsbehörde eine traurige Erkenntnis zutage: Der Absturz hätte verhindert werden können, bis der Co-Pilot einen simplen, aber fatalen Fehler beging ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation