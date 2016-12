SAT.1 Gold 00:10 bis 01:00 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Der Wahlkampf USA 1994 Merken Colorado Springs soll endlich einen Bürgermeister bekommen. Als Kandidaten werden Jake Slicker und Dr. Quinn vorgeschlagen. Das sorgt für reichlich Aufruhr, denn Frauen dürften eigentlich nicht kandidieren, geschweige denn wählen - außer, sie verfügen über Grundbesitz, wie Dr. Quinn. Allerdings ist sie die einzige Frau in Colorado Springs, auf die das zutrifft. Daher lässt sich Sully etwas einfallen, um den anderen Frauen im Ort die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Geoffrey Lower (Reverend Johnson) Erika Flores (Colleen Cooper) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Victor Lobl Drehbuch: Sara Davidson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis