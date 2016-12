Vada Sultenfuss, die altkluge und hypochondrisch veranlagte Tochter des Bestattungsunternehmers Harry Sultenfuss, ist von Pubertätsnöten geplagt: Sie hat sich unsterblich in ihren Englischlehrer verliebt. Ihr bester Freund ist der extrem schüchterne Thomas J., der davon träumt, Vada einmal zu heiraten. Als sich ihr Vater in die Make-up-Expertin Shelley verliebt, versucht die rasend eifersüchtige Vada, die Romanze zu vereiteln - bis sie zwei Schicksalsschläge treffen. In Google-Kalender eintragen