SAT.1 Gold 18:30 bis 19:25 Krimiserie Agentin mit Herz Amanda schießt mit Tennisbällen USA 1987 Merken Ex-Agent Sidney Rollins hat sich in seine rechtsradikalen Überzeugungen verrannt. Er führt einen Privatfeldzug gegen Mitglieder der Friedensbewegung: In einem Krankenhaus hält er entführte Wissenschaftler und Künstler gefangen, setzt sie unter Drogen und presst die Namen von Gesinnungsgenossen aus ihnen heraus. Eines Tages kommen ihm Lee und Amanda auf die Schliche: Nun beschließt Rollins, das gesamte Krankenhaus samt Lee, Amanda und allen Insassen in die Luft zu sprengen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Bruce Fairbairn (Brad Donaldson) Michael Higgins (Archibald Mayfield) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Sigmund Neufeld Jr. Drehbuch: David Brown Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Mark Hoder Altersempfehlung: ab 12