SAT.1 Gold 15:10 bis 16:05 Krimiserie Diagnose: Mord Einem blonden Engel hörig USA 1996 Merken Steve stürmt zusammen mit einigen Polizisten ein Haus, in dem Rauschgifthändler vermutet werden. Bei der folgenden Schießerei wird Polizist Doug versehentlich von seinem Vorgesetzten Max erschossen. Eine Untersuchungskommission spricht Max von jeglicher Schuld frei. Doch dann vergnügen sich Dougs Witwe Janine und Max miteinander, was Dr. Sloan misstrauisch macht: War Janine die Drahtzieherin des Mordes? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Jonathan Banks (Max) Brent Huff (Doug) Kim Johnston-Ulrich (Janine) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Gillian Horvath Kamera: Frank Thackery Musik: Peter T. Myers, Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6