SAT.1 Gold 12:45 bis 13:35 Familiensaga Die Waltons Von Fremden zu Freunden USA 1973 Während die Baldwin-Schwestern verreist sind, hüten Jason und John-Boy ihr Haus. Doch das erweist sich als komplizierter als gedacht, denn in einem Teil hat sich während der Abwesenheit der Schwestern eine Zigeunerfamilie häuslich niedergelassen. Doch John-Boy bringt es nicht übers Herz, die Fremden zu vertreiben, als er erfährt, dass ein krankes Baby zur Familie gehört. Stattdessen bietet er seine Hilfe an, doch er hat nicht mit dem Stolz des Clan-Oberhauptes gerechnet ... Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (Vater John Walton) Michael Learned (Mutter Olivia Walton) Will Geer (Großvater Sam Walton) Ellen Corby (Großmutter Ester Walton) Judy Taylor (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Harry Harris Drehbuch: Earl Hamner jr., Paul Savage Musik: Alexander Courage