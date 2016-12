kabel eins 03:15 bis 03:55 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Reden ist Silber USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Jamie eine Frau vor ihrem brutalen Freund beschützt hat, gerät er selbst ins Visier des rachsüchtigen Mannes. Frank sieht sich derweil mit einem politischen Skandal konfrontiert: Einige unsensible Äußerungen von Henry wurden illegal mitgeschnitten und der Presse zugespielt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Chapple Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Mark Snow

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 415 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 180 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 145 Min. Dominick & Eugene

Drama

Das Erste 02:10 bis 03:58

Seit 105 Min.