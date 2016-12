kabel eins 18:25 bis 19:20 Krimiserie The Mentalist Ein Akt der Liebe USA 2011 2016-12-05 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der ehemalige Söldner Ted Fisher, der sich eine neue Existenz mit einer Elektronikwerkstatt aufgebaut hat, wird tot aufgefunden. Seine Werkstatt wurde durchwühlt, aber Patrick Jane schließt aus den Spuren, dass der Täter nicht gefunden hat, was er suchte. Fishers Freundin Heather Blue glaubt, er sei im Friedenscorps gewesen und ist entsetzt, als sie von seiner Vergangenheit als Söldner erfährt. Auf dem in Gewahrsam genommenen Handy des Mordopfers gehen unterdessen Drohanrufe ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Kerry O'Malley (Vivian Griswold) David Warshofsky (Donny Culpepper) Originaltitel: The Mentalist Regie: David Barrett Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6