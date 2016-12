kabel eins 15:20 bis 16:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Entscheidung am Schwarzen Meer USA 2011 2016-12-04 08:10 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Hetty erfährt im Gespräch mit Alexa, dem Oberhaupt der Comescu-Familie, von Callens Herkunft, seiner Verwandtschaft und dem Grund dafür, dass die Comescus versuchen, alle Mitglieder seiner Familie auszulöschen. Callen, Sam, Deeks und Kensi versuchen währenddessen, eine Strategie zu entwickeln, in das schwerbewachte Haus zu gelangen, um Hetty zu retten. Indes stoßen Eric und Nell in der Kommandozentale auf eine Akte über die Comescu-Familie, die Hetty versteckt haben muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Linda Hunt (Hetty Lange) LL Cool J (Sam Hanna) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6