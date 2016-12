kabel eins 12:30 bis 13:30 Krimiserie Elementary Zwei Ohren zu viel USA 2014 2016-12-03 03:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sarah Cushing verschwand vor Jahren spurlos. Ihr Mann Gordon wird des Mordes an ihr verdächtigt, doch die Polizei hat keine Beweise gegen ihn. Nachdem er angeblich schön öfter von dem Entführer kontaktiert wurde, bekommt Gordon nun ein Paket mit zwei Ohren, die zweifellos von Sarah stammen. Als Cushing den mutmaßlichen Entführer bei einer Geldübergabe tötet, rätselt das Team um Sherlock und Watson weiter um Gordons Rolle in dem Fall. Dann stellt sich heraus, dass Sarah noch lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) Aidan Quinn (Captain Thomas Gregson) Sean Pertwee (Gareth Lestrade) Jeremy Davidson (Gordon Cushing) Cara Buono (Sarah Cushing) Originaltitel: Elementary Regie: Seith Mann Drehbuch: Lauren Mackenzie, Andrew Gettens Kamera: Tom Houghton Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 6