kabel eins 08:50 bis 09:50 Krimiserie Unforgettable Abgezockt USA 2014 2016-12-04 05:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Scott Stanley, der Leiter der städtischen Planungsbehörde, wird in seiner Wohnung erschossen. Carrie erkennt ihn wieder: Er besuchte dasselbe illegale Casino wie sie. Obwohl sie damit ihre Karriere aufs Spiel setzt, gesteht sie die Bekanntschaft und lenkt die Ermittlungen so ins Glückspielmilieu. Sie überzeugt Al und Eliot sogar, dass sie sie undercover ermitteln lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Dallas Roberts (Eliot Delson) James Hiroyuki Liao (Jay Lee) Tawny Cypress (Cherie Rollins-Murray) Jane Curtin (Joanne Webster) Adria Arjona (Suzy Houchen) Originaltitel: Unforgettable Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Spencer Hudnut Altersempfehlung: ab 6

