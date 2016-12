kabel eins 06:05 bis 07:00 Krimiserie Navy CIS Air Force One USA 2003 2016-12-03 16:30 16:9 HDTV Wieder da Merken An Bord der Air Force One stirbt ein junger Offizier, der eng mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hat - offenbar an einem Schlaganfall. Kate Todd, Agentin beim Secret Service, und ihr Kollege Baer werden von dem Ermittler-Team des NCIS unter der Leitung von Leroy Jethro Gibbs verhört: Es stellt sich heraus, dass der junge Offizier mit einem schwer nachweisbaren Schlangengift getötet wurde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Gerry Becker (Secret Service Agent William Baer) Steve Bridges (President George W. Bush) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Donald P. Bellisario Drehbuch: Donald Bellisario, Don McGill Kamera: William Webb Musik: Maurice Jackson Altersempfehlung: ab 12