SAT.1 Emotions 03:10 bis 03:55 Krimiserie Der letzte Bulle Wer zu hoch fliegt D 2013 2016-12-04 09:05 16:9 HDTV Merken Mick und Andreas ermitteln in der Polizeiakademie Essen, auf der sie beide - natürlich zu unterschiedlichen Zeiten - ihre Ausbildung genossen haben. Dort wurde die junge Polizistin Silke Dresbach ermordet, die unbedingt als erste Frau ins Essener Sondereinsatzkommando wollte. Haben "konservative Kräfte" an der Akademie Silke an diesem Karriereschritt hindern wollen? Laut der Akademiekommandantin Thea Kiesling ist Micks Vermutung völlig absurd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Tatjana Clasing (Uschi) Robert Lohr (Roland Meisner) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Catrin Striebeck (Thea Kiesling) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Peter Stauch Drehbuch: Robert Dannenberg, Richard Kropf Musik: Thomas Klemm

