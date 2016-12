SAT.1 Emotions 22:10 bis 22:55 Show Jetzt wird's schräg - Das Weihnachtsspecial D 2014 16:9 HDTV Merken Oh, oh, oh statt ho, ho, ho: SAT.1 schickt Schauspieler und Comedians im Weihnachtsspecial von "Jetzt wird's schräg" auf die schiefe Bahn. Moderator Jochen Schropp stellt seinen Gästen Improvisationsaufgaben. Im Mittelpunkt steht die schrägste Bühne im deutschen Fernsehen. Den Weihnachtsbaum schmücken, das weihnachtliche Käsefondue oder einfach ein Glas Sekt einschenken: bei 22,5 Prozent Gefälle werden einfachste Verrichtungen zur schweißtreibenden Übung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Jetzt wird's schräg - Das Weihnachtsspecial