Knallerfrauen D 2012 16:9 HDTV Schon den Drang verspürt, den schönen Fremden in der U-Bahn abzuknutschen oder dem quengelnden Gör der Freundin ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten? In "Knallerfrauen" gibt Martina Hill diesen Bedürfnissen nach und tut, wonach ihr der Sinn steht - hemmungslos und unangepasst. In der zweiten Staffel ihrer erfolgreichen Sketchcomedy schlüpft die attraktive Blondine in über 200 neue "Knallerfrauen" und gibt mit bis zu 30 verschiedenen Sketchen pro Folge wieder richtig Vollgas. Originaltitel: Knallerfrauen