SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:40 Comedyserie Ben and Kate Chateau Veronique USA 2012 2016-12-04 05:20 16:9 HDTV Beim Karriere-Tag an Maddies Schule sollen Eltern aus ihrem Berufsalltag berichten. Auch Ben würde gerne mitmachen, damit seine Nichte stolz auf ihn sein kann. Dafür braucht Ben allerdings erstmal einen Job! Zusammen mit Tommy beschließt er, in den Weinhandel einzusteigen. Ihr Geschäftsmodell: Weinverkostungen für frustrierte Hausfrauen. Leider lässt Ben dabei für den Geschmack eines Ehemanns zu sehr seinen Charme spielen ... Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Geoff Stults (Will) Michael Patrick McGill (Ron) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Jay Chandrasekhar Drehbuch: Lorene Scafaria, Lindsey Shockley, Laura Valdivia Kamera: Ken Glassing Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6