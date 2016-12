kabel1 classics 08:30 bis 10:05 Komödie Das andere Ich USA 1991 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken George, ein wenig abgedreht und notorischer Lügner, wird nach drei Jahren aus dem Sanatorium entlassen. Der Kleinganove Eddie erhält als Bewährungsauflage, George bei der Eingliederung in den Alltag zu helfen. Bald stellen sie fest, dass alle Welt George für den Millionen-Erben Fielding hält. Als sie merken, dass bei dem Verwirrspiel für sie einiges abfällt, spielen sie mit. Doch sie haben die Rechnung ohne den Geschäftsmann Dibbs gemacht. Auch er ist hinter den Millionen her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Wilder (George / Abe Fielding) Richard Pryor (Eddie Dash) Mercedes Ruehl (Elaine / Mimi Kravitz) Stephen Lang (Rupert Dibbs) Vanessa Williams (Gloria) Phil Rubenstein (Al) Peter Michael Goetz (Therapeut) Originaltitel: Another You Regie: Maurice Phillips Drehbuch: Ziggy Steinberg Kamera: Victor J. Kemper Musik: Charles Gross

