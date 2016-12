sixx 13:50 bis 15:50 Show Das große Backen Finale: Plätzchen und Christstollen D 2013 16:9 HDTV Merken Die finale Folge steht ganz im Zeichen von Weihnachten: Die übrigen vier Kandidaten müssen jeweils drei raffinierte Plätzchensorten zaubern und beweisen, dass sie einen perfekten Christstollen zubereiten können. Es gilt allerdings, sich die Zutaten dafür selbst zu beschaffen. Die Eier finden sich beispielsweise im Hühnerstall. Als Highlight wartet ein Lebkuchenhaus, und in der finalen Challenge will eine ganz besondere Schokoladentorte gebacken werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Britt Hagedorn , Meltem Kaptan Gäste: Gäste: Enie van de Meiklokjes, Andrea Schirmaier-Huber, Christian Hümbs Originaltitel: Das große Backen