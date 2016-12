sixx 03:40 bis 04:25 Dokumentation Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur Mach Dir keine Sorgen USA 2011 16:9 HDTV Merken Ein Junge taucht bei der Polizei auf und berichtet den Beamten, dass jemand hinter seiner Familie her sei. Als sie versuchen, seine Eltern in der nächsten Stadt zu erreichen, stellt sich heraus, dass das Haus der Familie gerade brennt. Die Feuerwehr findet die Leiche einer Frau. Es ist Elspeth Jennes, die Mutter des Jungen. Kann der Zehnjährige, dessen Vater ihn angeblich auf der Flucht vor Agenten bei der Polizeistation abgesetzt hatte, bei der Aufklärung des Falls helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Marino (Lt. Joe Kenda) Gäste: Gäste: Carl Marino. Experte: Joe Kenda Originaltitel: Homicide Hunter Altersempfehlung: ab 16

