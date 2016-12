ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Der Stoff, aus dem die Träume sind USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Rathaus wird gerade von Bettwanzen gesäubert; kurzerhand muss die Bürgerversammlung in Moes Bar stattfinden. Nach dem offiziellen Teil wird es gesellig und das Gespräch kommt auf Freundschaften. Lenny sagt im Scherz, dass Moes bester Freund wohl der Putzlumpen sei, mit dem er immer die Theke wischt. Wenig später, als alle Gäste die Bar verlassen haben, beginnt der Putzlumpen, seine Geschichte zu erzählen. Die ist allerdings etwas skurril ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Tim Long Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12