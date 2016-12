ProSieben 15:45 bis 16:10 Comedyserie Two and a Half Men Die sieben Zwerge des Ekels USA 2014 2016-12-04 08:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf der Suche nach neuen Spielkameraden für Louis machen Walden und Alan die Bekanntschaft mit Danielle, Laurel und Julie, drei attraktiven und sehr sexhungrigen Müttern. Bei einem Treffen in Waldens Strandhaus, bei dem die Kinder miteinander spielen, reden die Frauen offen über ihre Sexualität, denn bei den scheinbar schwulen Männern fühlen sie sich wie unter ihresgleichen. Kompliziert wird es jedoch, als Alan ohne Ende angetörnt ist und Walden sich zu Laurel hingezogen fühlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Edan Alexander (Louis) Deanna Russo (Laurel) Laura Stone (Danielle) Brenda Koo (Julie) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Matt Ross, Max Searle Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12