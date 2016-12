ProSieben 12:30 bis 13:00 Trickserie Die Simpsons Der Lebensretter USA 1991 Merken Homers Chef Mr. Burns geht es ziemlich dreckig: Er leidet an Anämie und braucht dringend eine Bluttransfusion. Leider hat er die äußerst seltene Blutgruppe Null-Null-Negativ. Und dafür ist weit und breit kein Spender aufzutreiben - bis auf Bart. So wird Bart zum Lebensretter des großen Mr. Burns. Homer sieht das Dankeschön in Form von Geldbündeln auf die Familie zukommen. Denkste, denn Burns schickt nur eine Karte. Daraufhin setzt sich Bart hin und antwortet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: David Silverman Drehbuch: George Meyer Kamera: Laszlo Lakits Musik: Alf Clausen