ProSieben 06:35 bis 07:00 Comedyserie How I Met Your Mother Nur Theater USA 2007 16:9 HDTV Merken Robin ist alles andere als begeistert darüber, dass sie in Teds Wohnung ständig auf Sachen stößt, die irgendeiner seiner Verflossenen gehört haben. Sie will, dass er alles wegschmeißt. Ted ist damit zunächst überhaupt nicht einverstanden. Für ihn sind es Erinnerungsstücke an wichtige Phasen seines Lebens. Gerade als er dabei ist nachzugeben, macht er eine interessante Entdeckung: Robins Hunde sind nämlich ebenfalls Geschenke ihrer Ex-Freunde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Ashli Ford (Lauren Stein) Diana Gettinger (Alison Moses) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart