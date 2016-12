Das Erste 02:10 bis 03:58 Drama Dominick & Eugene USA 1988 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die ungleichen Zwillingsbrüder Eugene (Ray Liotta) und Dominick (Tom Hulce) leben gemeinsam in einer bescheidenen Wohnung im italienischen Einwanderer-Viertel von Pittsburgh. Seit einem Unfall in der Kindheit ist Dominick geistig zurückgeblieben. Er hat ein kindliches Gemüt, lebt in der Welt seiner Comic-Helden und ist gerade so selbstständig, dass er bei der städtischen Müllabfuhr arbeiten kann; durch das dort verdiente Geld ermöglicht er seinem Bruder das Medizinstudium. Im Gegenzug fühlt Eugene sich für Dominick verantwortlich. Doch die permanente Sorge um den hilflosen Bruder, der unbeabsichtigt immer wieder in ernste Schwierigkeiten gerät, schränkt sein Leben stark ein - zumal der anstrengende Dienst im Krankenhaus ihn auslaugt. Die Situation spitzt sich zu, als der hinterhältige Arbeitskollege Larry (Todd Graff) Dominicks Einfältigkeit ausnutzt und ihm einzureden versucht, Eugene würde ihn im Stich lassen. Tatsächlich hat Eugene die Chance, sich in einer anderen Stadt beruflich weiterzuentwickeln. Doch er weiß nicht, wie er dies Dominick beibringen soll. Als Eugene sich obenrein in die hübsche Kommilitonin Jennifer (Jamie Lee Curtis) verliebt, gerät das fragile Gleichgewicht, in dem die beiden Brüder seit Jahren leben, aus dem Lot. "Extremities"-Regisseur Robert M. Young ist mit "Dominick & Eugene" ein subtiles Drama gelungen, das sich durch den ungeschminkten Blick auf die Arbeiterstadt Pittsburgh auszeichnet. Neben Ray Liotta und Jamie Lee Curtis ("Ein Fisch namens Wanda") überzeugt "Amadeus"-Star Tom Hulce, dessen faszinierende und nuancierte Darstellung dem Zuschauer unaufdringlich das Bewusstsein für die Situation geistig zurückgebliebener Menschen schärft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Eugene "Gino" Luciano) Tom Hulce (Dominick "Nicky" Luciano) Jamie Lee Curtis (Jennifer Reston) Robert Levine (Dr. Levinson) Todd Graff (Larry Higgins) Bill Cobbs (Jesse Johnson) Mimi Cecchini (Mrs. Gianelli) Originaltitel: Dominick and Eugene Regie: Robert M. Young Drehbuch: Corey Blechman, Danny Porfirio, Alvin Sargent Kamera: Curtis Clark Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 12