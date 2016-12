Das Erste 00:45 bis 02:08 Drama Der große Kater CH, D 2010 2016-12-03 04:00 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich war der "große Kater" (Bruno Ganz), wie alle Welt ihn nennt, mit der Wahl zum Schweizer Bundespräsidenten auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Seit geraumer Zeit aber geht es für den einstigen Erfolgspolitiker nur noch bergab. Seine Ehe mit der wesentlich jüngeren Marie (Marie Bäumer) steckt in einer Sackgasse, seine politischen Entscheidungen stoßen bei Parteigenossen, Bevölkerung und Kirchenvertretern auf offene Ablehnung. Und sein achtjähriger Sohn liegt in einer Krebsklinik und ahnt nicht, dass er den sehnlich erwarteten Familienurlaub am Meer nicht mehr erleben wird. Hin- und hergerissen zwischen privaten Sorgen und politischen Notwendigkeiten beauftragt Kater seinen Pressechef Magun (Justus von Dohnányi), einen Staatsempfang für das spanische Königspaar zu einem Medienspektakel aufzubauschen. Das Treffen soll ihn aus dem Umfragetief holen. Tatsächlich aber will ausgerechnet sein engster Vertrauter Pfiff (Ulrich Tukur) das Ereignis nutzen, um den Präsidenten endgültig zu Fall zu bringen - in der Hoffnung, als strahlender Retter dessen Nachfolge anzutreten. Mit Unterstützung des päpstlichen Nuntius (Edgar Selge) plant er eine perfide Intrige, die Kater emotional zermürben, einen Keil zwischen ihn und Marie treiben und ihn in aller Öffentlichkeit bloßstellen soll. Zunächst scheint der Plan aufzugehen: Das Festbankett zu Ehren des spanischen Königspaares endet in einem lautstarken Eklat. Der "große Kater" ist am Ende - so scheint es zumindest. Die Romanverfilmung "Der große Kater" wirft einen bitterbösen Blick auf die Ränkespiele hinter den politischen Kulissen der Macht. Bei aller Dramatik und manch satirischer Überzeichnung wirken die Geschehnisse sehr realistisch. Kein Wunder, denn Thomas Hürlimann, Autor der Buchvorlage, weiß, wovon er erzählt: Sein Vater Hans Hürlimann war 1978 selbst Schweizer Bundespräsident und lud während seiner Amtszeit das spanische Königspaar zu einem Staatsbesuch ein. Neben den geschliffenen Dialogen und einer bemerkenswerten Inszenierung lebt der Film nicht zuletzt von den herausragenden Schauspielern. Vor allem Bruno Ganz liefert als Politiker unter Beschuss eine vielschichtige, zu Herzen gehende Darstellung. Beim Bayerischen Filmpreis 2010 wurde "Der große Kater" mit dem Produzentenpreis ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Ganz (Kater) Ulrich Tukur (Dr. Stotzer) Christiane Paul (Dr. Bässler) Marie Bäumer (Marie) Edgar Selge (Nuntius) Justus von Dohnányi (Magun) Martin Rapold (Matti) Originaltitel: Der grosse Kater Regie: Wolfgang Panzer Drehbuch: Claus Peter Hant, Dietmar Güntsche Kamera: Edwin Horak Musik: Patrick Kirst Altersempfehlung: ab 12