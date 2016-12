Das Erste 20:15 bis 23:15 Show Verstehen Sie Spaß? D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Merken Gäste: Helene Fischer, Ross Antony, Michael Kessler, Michael Mittermeier, die beiden "Rote Rosen"-Stars Cheryl Shepard und Anja Franke, das Artisten-Duo "Die Maiers" sowie Chor und Orchester der bayerischen Philharmonie Guido Cantz präsentiert die letzte "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe des Jahres. Die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge neue Filme mit der versteckten Kamera freuen. Einmal mehr sind zahlreiche Prominente mit von der Partie - als Opfer von Guido Cantz und seinem Team oder als Lockvogel. Zudem stimmt Helene Fischer das Publikum mit zwei Weihnachtsliedern auf die Feiertage ein. Ist sie es oder ist sei es nicht? Für "Verstehen Sie Spaß?" schlüpft Helene Fischer in die Rolle einer Pizzabäckerin, die aussieht wie Helene Fischer. Dies und ihre eher unkonventionellen Backkünste sorgen bei den Kunden für reichlich Verwirrung. Es gibt Dinge, die sind Ross Antony definitiv zu hoch. Kein Wunder, denn der Entertainer leidet unter Höhenangst. Das "Verstehen Sie Spaß?"-Team lockt ihn zu einem ziemlich zweideutigen Termin dennoch ausgerechnet in die Schweizer Berge. Guido Cantz begibt sich als Lockvogel ans Set der beliebten ARD-Serie "Rote Rosen" und sorgt dort in einer Café-Szene als Kellner für jede Menge Chaos. Vor Ort wissen alle Bescheid - nur die beiden Hauptdarstellerinnen Cheryl Shepard und Anja Franke sind vollkommen ahnungslos. Im Freibad von Bad Wörishofen in Bayern spielen sich nachts seltsame Dinge ab. Zum Glück machen die hochempfindlichen Nachtsichtkameras von "Verstehen Sie Spaß?" alles sichtbar. Drei junge Frauen aus Baden-Württemberg wollten sich eigentlich ein sommernächtliches Bad gönnen. Allerdings kommt dann der Schauspieler und Komiker Michael Kessler ins Spiel. Als weitere Gäste begrüßt Guido Cantz in der kommenden Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" den Comedian Michael Mittermeier, das Artisten-Duo "Die Maiers" sowie Chor und Orchester der bayerischen Philharmonie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Cantz Gäste: Gäste: Helene Fischer, Ross Antony, Michael Kessler, Michael Mittermeier, Cheryl Shepard, Anja Franke, "Die Maiers", Chor und Orchester der bayerischen Philharmonie Originaltitel: Verstehen Sie Spaß? Altersempfehlung: ab 6