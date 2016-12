Das Erste 06:20 bis 06:50 Kinderserie Rennschwein Rudi Rüssel Folge: 4 Artenschutz D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "Das ist doch kein Name!" Ayla wird in der Schule gehänselt, weil sie Türkin ist. Fritz verteidigt sie, doch gegen die fiesen Jungs kommt er nicht an. Erst die hübsche Tina sorgt für Ruhe auf dem Schulhof und für Schmetterlinge in Fritzens Bauch: Er verliebt sich auf der Stelle in Tina. Frühlingsgefühle gibt es auch anderswo: Rudi himmelt seine Schweineherzensdame an und Daniel Fröhlich bereitet das erste Date mit Dr. Semra Koray vor. Währenddessen schmiedet Aylas große Schwester Melinda einen raffinierten Plan, um ihre gemobbte Schwester zu rächen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lindow (Daniel Fröhlich) Jasper Smets (Fritz Fröhlich) Peter Franke (Opa Oskar) Regine Vergeen (Oma Betty) Imge Ünlü (Melinda Koray) Ilknur Boyraz (Semra Koray) Aylin Sengül (Ayla Koray) Originaltitel: Rennschwein Rudi Rüssel Regie: Rolf Wellingerhof, Wolfgang Groos Drehbuch: Gabriele Kob, David Ungureit Kamera: Harald Crewe, Christopher Rowe Musik: Helmut Zerlett, Christoph Zirngibl