Disney Channel 22:00 bis 22:30 Trickserie Familie Feuerstein Falscher Alarm USA 1961 Trotz Übergewichts ist Fred im Allgemeinen bei guter Gesundheit. Dennoch: Wäre er ein bisschen schlanker, würde Wilma das Röntgenbild ihres kranken Dinos nicht für dasjenige von Fred halten - und der dinoseptische Krankheitskeim verläuft bei Menschen tödlich! Die einzig bekannte Therapie wendet Wilma nun konsequent an Fred an... Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Warren Foster