ZDF neo 00:25 bis 01:50 Thriller Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade USA, F 2012 2016-12-03 03:25 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Die Geschwister Addison und Liza fliehen nach einem missglückten Casino-Überfall in Richtung Kanada. Während sich Liza unterwegs verliebt, geht ihr brutaler Bruder Addison über Leichen. Trotz eines heftigen Schneesturms macht sich die Polizei auf die Jagd nach dem skrupellosen Killer. Eric Bana und Olivia Wilde spielen das kriminelle Geschwisterpaar in dem atmosphärischen Thriller von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky. Nach einem missglückten Überfall auf ein Casino ist das Geschwisterpaar Addison (Eric Bana) und Liza (Olivia Wilde) auf der Flucht. Ein schwerer Autounfall in der verschneiten Umgebung von Michigan, bei dem ihr Partner stirbt und Addison einen Polizisten tötet, verschlimmert ihre Situation. Um weniger Aufmerksamkeit zu erregen, trennen sich Addison und Liza. Sie beschließen, sich auf eigene Faust durch einen drohenden Schneesturm zur kanadischen Grenze durchzukämpfen. Kurz vor dem Kältetod wird die attraktive Liza von dem ehemaligen Profi-Boxer Jay (Charlie Hunnam), der selbst Ärger mit dem Gesetz hat, per Anhalter mitgenommen. Jay ist auf dem Weg zu seinen Eltern und kommt gerade aus dem Gefängnis. Durch die widrigen Wetterverhältnisse müssen er und Liza gemeinsam in einem Diner übernachten und kommen sich dabei näher. Kurzentschlossen lädt Jay Liza ein, ihn zu begleiten. Ihr cholerischer Bruder Addison bahnt sich inzwischen kaltblütig mordend einen Weg in Richtung Norden. Die von ihm hinterlassene Spur der Gewalt bleibt nicht unbemerkt. Sheriff Becker (Treat Williams) heftet sich mit seinem Team, zu dem auch seine ambitionierte Tochter Hanna (Kate Mara) gehört, an seine Fersen. Vor einer eisigen Kulisse inszenierte der österreichische Regisseur Stefan Ruzowitzky ("Die Fälscher") einen vielschichtigen Action-Thriller. Bildgewaltig erzählt der Oscar-Preisträger in seiner ersten größeren Hollywoodproduktion eine Genre-übergreifende Geschichte, die vor allem durch das hervorragende Schauspieler-Ensemble getragen wird. Eric Bana brilliert als charismatischer Psycho-Killer. Dabei beweist der gebürtige Australier, der durch Ang Lees "Hulk", Ridley Scotts "Black Hawk Down", Wolfgang Petersens "Troja" oder Steven Spielbergs "München" bekannt geworden ist, einmal mehr seine Vorliebe für undurchsichtige und komplexe Figuren. An seiner Seite beeindrucken die Jungstars Olivia Wilde ("Dr. House"), Charlie Hunnam ("Sons of Anarchy") und Kate Mara ("House of Cards"). Schauspieler: Eric Bana (Addison) Olivia Wilde (Liza) Charlie Hunnam (Jay) Patrick Kerton (Policier d'Etat) Kwasi Songui (Officier) Kris Kristofferson (Chet Mills) Sissy Spacek (June Mills) Originaltitel: Deadfall Regie: Stefan Ruzowitzky Drehbuch: Zach Dean Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16