ZDF neo 20:15 bis 21:55 Drama 137 Karat - Ein fast perfekter Coup F, LUX, B 2014 2016-12-03 05:00 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Spannende "Oceans Eleven"-Variante aus Frankreich. - Die Gauner Simon und Albert wollen einen auf 40 Millionen Euro geschätzten Diamanten stehlen, der bei einer Auktion in Antwerpen versteigert werden soll. Simon gibt sich als Sicherheitsberater der verstorbenen Mutter von Julia Neuville (Bérénice Bejo) aus, die zum ersten Mal für eine Auktion verantwortlich ist. Er gewinnt nicht nur Zugang zu Julias geheimen Unterlagen und Safe-Kombinationen, sondern auch zu ihrem Herzen. - Mit der oscarnominierten Bérénice Bejo ("The Artist") Schauspieler: Yvan Attal (Simon) Bérénice Bejo (Julia) Jean-François Stévenin (Albert) Antoine Basler (Scylla) Jacques Spiesser (Pierre Neuville) Annie Cordy (Inès de Boissière) Michel Israel (Jacques Galley) Originaltitel: Le dernier diamant Regie: Eric Barbier Drehbuch: Eric Barbier, Marie Eynard, Trân-Minh Nam Kamera: Denis Rouden Musik: Renaud Barbier Altersempfehlung: ab 12